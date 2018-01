Zeldzame Stan Laurel-film ontdekt in Fries filmarchief

Laurel, beter bekend als de dunne van het komische duo Laurel en Hardy, belandt in een van de verloren filmfragmenten als gevangene aan de galg. ,,Zijn nek raakt hierbij buitenproportioneel uitgerekt, wat vervolgens leidt tot een komische ontsnapping'', laat het Fries Film Archief weten. Stan Laurel was overigens de artiestennaam van de komiek. In werkelijkheid heette hij Arthur Stanley Jefferson.

Een medewerker van het archief in de noordelijke provincie stuitte op het filmmateriaal tijdens een digitaliseringsproject. Toen hij de nitraatfilm zag, die het archief in 2007 had gekregen van een amateurhistoricus, ging hij op onderzoek uit. In het boek Stan Without Ollie: The Stan Laurel Solo Films, 1917 - 1927 stond de ontbrekende scène, the hanging scene, beschreven, die wel te zien is in de Nederlandse kopie. ,,Een bijzonder moment!'', aldus het Fries Film Archief.

Het materiaal lag lange tijd opgeslagen in de kelder van een oude fotografiewinkel in Leeuwarden van de familie Van Kampen. De familie liet weten dat Hendrik van Kampen kort na de oorlog een partij films voor 100 gulden opkocht om te kunnen verhuren of te vertonen. Waarschijnlijk zaten daar 35mm nitraatfilms tussen, aldus het Fries Film Archief.

De volledige film, inclusief de bijzondere scène, is inmiddels gedigitaliseerd en op YouTube gezet. Ook is de film de komenden dagen onder meer in de bioscoop Slieker Film in Leeuwarden te zien.