Zelf zeefdruk Banksy shredden? Nooit doen!

videoKunstexperts luiden de noodklok omdat steeds meer eigenaars van een zeefdruk van Girl With Balloon van de Britse guerrillakunstenaar Banksy zijn werk bewust verminken. Ze doen dit in de hoop dat het veel meer en zelfs een fortuin waard wordt.

De allereerste, gesigneerde print van het wereldberoemde kunstwerk vernietigde zichzelf vrijdag in een Londense veilingzaal nadat het voor ruim 1,1 miljoen euro was verkocht. De verwachting is dat de waarde daardoor explosief steeg.

Van Girl With Balloon bestaan ongeveer 600 afdrukken, waarvan het merendeel niet ondertekend is door de geheimzinnige Britse straatartiest. De zeefdrukken zijn in goede staat circa 45.500 euro waard en staan, sinds de opmerkelijke shredderactie bij Sotheby's, weer volop in de belangstelling.

Bij online-veilinghuis MyArtBroker is deze week een exemplaar te koop aangeboden dat door de eigenaar met een scherp stanleymes deels in kleine reepjes was gesneden. Dit met de verwachting dat de verminkte replica van het ballonmeisje minstens 91.000 euro zou opbrengen. De werkelijkheid is anders, waarschuwen kunstkenners op de site van het veilinghuis. ,,Het zelfstandig vernietigen van zo'n best unieke zeefdruk heeft juist een dramatisch effect op de waarde. De aanbieder krijgt er namelijk geen stuiver meer voor.''

Het veilinghuis was al bang dat de stunt van Banksy zou leiden tot kopieergedrag van op geld beluste eigenaars van Girl With Balloon. ,,Het eerste kunstwerk is al door een domoor verziekt en we hebben begrepen dat nog veel meer mensen hun bezit in stroken zijn gaan ritsen. Doodzonde. Alleen het, waarschijnlijk door de kunstenaar zelf verminkte, originele kunstwerk is explosief in waarde toegenomen. Het is een grof schandaal dat malloten denken hem na te kunnen doen. Kostbare werken worden door pure onnadenkendheid verziekt voor het nageslacht.''

Muurschildering

Girl With Balloon was oorspronkelijk een muurschildering in Great Eastern Street in Londen, maar werd uiteindelijk in 2004 door de nog altijd anonieme kunstenaar vertaald naar een zeefdruk. Op de muur is het overigens niet meer te zien. De gemeente liet het al snel overschilderen, omdat het destijds getypeerd werd als ontsierende graffiti.

De originele afdruk, dus het eerste exmplaar ooit, ging vrijdag bij Sotheby's onder de hamer. De verwachting was dat het 250.000 à 350.000 euro zou opbrengen. De opvallend dikke lijst was ook van Banksy en bevatte een soort op afstand bestuurbare versnipperaar. Het is niet duidelijk of de anonieme kunstenaar zelf in de zaal zat om het apparaatje aan te zetten. Mogelijk stuurde hij een handlanger. Ook wordt gedacht dat in de lijst een tijdklok zat die aftelde naar het vernietigingsmoment.

Na het incident was er wel wat onenigheid tussen beveiligers en een in het zwart geklede man met een zonnebril en hoed op. Maar niemand werd aangehouden. Het veilinghuis is nog steeds in overleg met de persoon die het werk net voor ruim een miljoen had gekocht. De onbekende verzamelaar zal het, zo is de verwachting, houden of doorverkopen, omdat de waarde van het vernietigde meisje zou zijn verveelvoudigd.