Zelfs internationale media schrijven over liefdesleven Jutta Leerdam, wie is ‘probleemkind’ Jake Paul?

De hele wereld lijkt bezig te zijn met het liefdesleven van Jutta Leerdam. Zelfs de gerenommeerde Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ schreef over de vermeende romance tussen de topschaatser en Jake Paul. Wat er van waar is, is onduidelijk. Maar wie is die 26-jarige Amerikaan eigenlijk aan wie Leerdam gelinkt wordt?

Jutta Leerdam kroonde zich vorige maand in Thialf nog voor de tweede keer tot wereldkampioen op de 1000 meter. Daarna was er tijd voor vakantie en ging het naar het Mexicaanse Tulum en Miami, waar ze graag in het gezelschap van bokser Jake Paul verbleef. Beelden van die uitjes deden al snel de ronde op sociale media. Paul is wereldwijd namelijk geen onbekende. Dat komt niet alleen door zijn boksprestaties, maar vooral om de verschillende controverses die hij inmiddels op zijn naam heeft staan.

Jake Paul werd in zijn jeugd wereldberoemd door Vine. Samen met zijn oudere broer Logan begon hij op zijn 10de met video’s maken. Enkele jaren later gingen de broers viraal op Vine met hun prankvideo’s. Hun korte filmpjes van zes seconden gingen de hele wereld rond. Ze verzamelen daar 5,3 miljoen volgers en 2 miljard views voor de app uit de lucht wordt gehaald. Jake Paul verplaatst zich in 2014 naar YouTube en daar weet hij binnen zes maanden vijf miljoen fans achter zich te scharen.

Probleemkind

Door het succes op YouTube krijgt Paul een contract van Disney aangeboden om de hoofdrol te spelen in de serie Bizaardvark. Halverwege het filmen van het tweede seizoen wordt aangekondigd dat Paul het programma zal verlaten. Dit volgt na klachten van zijn buren over geluidsoverlast door zijn feestjes en de grote groepen fans die zich in de buurt verzamelen. Vervolgens probeert Paul nog even carrière in de muziekwereld te maken, waar hij onder anderen succes boekt met disstrack It’s Everyday Bro. Als ook de muziek hem gaat vervelen besluit hij een professionele bokscarrière na te jagen. Zijn gekozen bijnaam is The Problem Child, wat niet zo maar uit de lucht komt vallen.

De problemen waar Paul in verzeild is geraakt zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. Paul plaatste onder andere een video op YouTube waar zijn vriendin halfnaakt te zien was, hij was aanwezig bij plunderingen tijdens de George Floyd-protesten en in het midden van de coronacrisis organiseerde hij meerdere lockdownfeestjes. Paul vond corona namelijk ‘een hoax’.

Seksueel misbruik

Maar daar blijft het niet bij. Paul wordt in april 2021 door TikTok-ster Justine Paradise beschuldigt van seksueel misbruik. Hij zou Justine Paradise gedwongen hebben tot orale seks. Als klap op de vuurpijl wordt hij meerdere malen beschuldigd van oplichting. Zo promoot hij ‘mysteryboxes’ die na aankoop nooit verzonden werden naar klanten en in 2022 wordt cryptobedrijf SafeMoon, dat Paul promoot, aangeklaagd voor het verschaffen van misleidende informatie op Instagram.

Ondanks alle controverses heeft de Amerikaan met 20,3 abonnees nog altijd een goedlopend YouTube-kanaal. In 2018 belandt Paul met een geschatte omzet van 21,5 miljoen dollar op plek twee van Forbes’ 10, de lijst met meest succesvolle YouTubers. Sindsdien is zijn waarde alleen maar gestegen. Vorig jaar schatte het business magazine dat hij zo’n 30 miljoen verdiende met boksen.

