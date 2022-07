Zelfs na uitspraak Frank Visser escaleert burenruzie volledig: ‘Buren vrezen voor hun leven’

poging doodslagEen al jaren etterende ruzie tussen een echtpaar en hun buurman in Haarlem is zelfs na bemoeienis van tv-rechter mr. Frank Visser volledig uit de hand gelopen. In een lokale supermarkt liepen de gemoederen tussen beide partijen dusdanig hoog op dat er met een hamer op iemands hoofd werd geslagen. Een kort geding moet eindelijk een einde maken aan het slepende conflict.

Het echtpaar - de eisers in de zaak - is al sinds 2003 verwikkeld in een hevige burenruzie met een buurman. Daarbij is, zo constateert ook de voorzieningenrechter, sprake van treiterijen, ernstige geluidsoverlast, vernieling en ook (dieren)mishandeling. De eisers hebben hierover al jarenlang contact met verhuurder Ymere en de wijkagent, maar dit leidde niet tot een concrete oplossing.

Wederzijds contactverbod

In een laatste wanhoopspoging schakelden beide partijen de hulp van televisierechter mr. Frank Visser in. Die oordeelde in het populaire SBS6-programma Mr. Frank Visser Doet Uitspraak dat er sprake was van een onherstelbare relatie en dat alleen een wederzijds contactverbod soelaas zou bieden.

‘Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden om op welke manier dan ook contact met elkaar te hebben, te zoeken of op te nemen, anders dan via korte, zakelijke briefjes, en alleen als daartoe een dringende noodzaak bestaat’, luidde het bindend advies van ‘s lands bekendste tv-rechter. Verhuurder Ymere werd hierbij met klem verzocht toe te zien op naleving van deze beslissing en zo nodig een woninguitzetting in gang te zetten, als een van de partijen zich daar niets van aantrekt.

Triest dieptepunt

Wat er zich vervolgens precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Het conflict bereikte vorige maand echter een triest dieptepunt. In een lokale supermarkt kwamen de buurman en de vrouw van het stel elkaar tegen en liep de situatie compleet uit de hand. De vrouw werd met een hamer op haar hoofd geslagen en raakte gewond. De buurman werd op heterdaad aangehouden door de politie. Hij zit nog altijd vast op verdenking van poging doodslag/zware mishandeling en wacht vermoedelijk een zware straf.

Hoewel de buurman sindsdien achter slot en grendel zit, is het Haarlemse echtpaar er nog niet gerust op. Ze vrezen volgens de rechter voor hun leven als de buurman na beëindiging van zijn voorlopige hechtenis terugkeert in zijn woning. Ze zijn ervan overtuigd dat hij in herhaling zal vallen, omdat ze al ruim twintig jaar te maken hebben met geweld en intimidatie. Een contactverbod is volgens hen niet voldoende en dus stapten ze naar de rechter om een compleet straatverbod af te dwingen.

Straatverbod noodzakelijk

Op de zitting verklaarde de buurman dat een straatverbod niet nodig is. Hij wil zich nu echt aan het contactverbod houden en is bereid te verhuizen. Hiervoor heeft hij alleen meer tijd nodig. Er is volgens hem zicht op een mogelijke woningruil, maar omdat hij vastzit is het realiseren van een woningruil lastig. De rechter erkent dat, maar gaat toch over op een straatverbod. ,,De ernst van het incident, de gevolgen daarvan voor eiseres en de hiervoor genoemde omstandigheden, waaronder de langdurig verstoorde relatie en de rol van [gedaagde] daarin, maken echter dat het straatverbod gerechtvaardigd en noodzakelijk is”, klinkt het.

Het straatverbod richt zich alleen op de buurman. Zijn echtgenote en hun kinderen mogen wel in de straat en in hun woning komen, zodat zij in alle rust een verhuizing kunnen realiseren. Volgens de rechter is het ‘voldoende aannemelijk’ dat de conflicten tussen partijen grotendeels te wijten zijn aan de buurman. Hij wordt mede daarom ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.