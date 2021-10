Zelfs Viktor Brand kan ruziënde buren niet laten afkoelen: ‘Hij is een dictator’

Als het licht geen overlast geeft, is het wel de stank. Antoin staat volgens het stel elke dag te blowen, waarna zij met de ‘smerige, weeïge’ geur zitten. En gezellig is het ook niet. Fred en Yvonne, naar eigen zeggen tientallen jaren ouder dan de buren, vinden hen respectloze vlegels. ,,Ik heb het gevoel dat we weggetreiterd worden’’, aldus Yvonne. ,,Ik voel me niet meer thuis in mijn eigen huis.’’

Giftige besjes

,,Het is een aangeboren afwijking, daar heb ik mee moeten leren leven’’, vertelde hij aan Viktor. ,,[Ik laat niet gebeuren] dat mensen die nog niet eens bestonden toen we hier kwamen wonen, voor mij uitmaken of ik wel of niet in de zon mag lopen.’’ Over Jennifer was hij kort: ,,Vuile snotneus dat je er bent.’’