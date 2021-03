Zelfspot met rapper Donnie en Frans Duijts: ‘Hoor mijn hele leven al grappen over mijn naam’

Politie Amsterdam is op de hoogte van ‘pedojacht’ op Bilal Wahib

25 maart Het verzoek van Bilal Wahib aan een minderjarige jongen om zijn geslachtsdeel te tonen heeft voor veel woede gezorgd onder zogenoemde ‘pedojagers’. In online groepen wordt er momenteel gezocht naar het adres van de Mocro Maffia-acteur. De politie Amsterdam is op de hoogte van die ontwikkeling, maar wil verder niet uitweiden over de kwestie.