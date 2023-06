Zes mensen naar het ziekenhuis na explosie op de set van Gladiator 2: ‘Enorme vuurbal raakte crewleden’

In Marokko wordt naarstig gewerkt aan Gladiator 2. Het vervolg op de Oscarwinnende film uit 2000 moet volgend jaar in de bioscoopzalen komen, maar tijdens de opnames vond eerder deze week een ‘enorme explosie’ plaats op de set. ,,Het was zo angstaanjagend”, vertelde een ooggetuige aan The Sun. ,,Een enorme vuurbal vloog omlaag en raakte verschillende crewleden. In al mijn jaren in de filmindustrie heb ik nog nooit zo’n eng ongeval gezien.” Zes medewerkers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Voor de aanwezigen - waaronder naar verluidt hoofdrolspelers Paul Mescal en Denzel Washington - was de explosie een grote shock. ,,Iedereen - van de laagste medewerkers tot de grootste sterren - is overstuur”, klinkt het. Er zou een onderzoek gestart zijn naar hoe het ongeluk had kunnen gebeuren. Vermoed wordt dat er tijdens de opnames een gasleiding gescheurd is.

De eerste Gladiator was een enorm succes. Het verhaal over de Romeinse generaal Maximus (gespeeld door Russell Crowe) die verplicht wordt om als gladiator aan de slag te gaan, won vijf Oscars. Veel is nog niet over de plot bekend, alleen dat Paul Mescal Lucius zal spelen, de jonge Romein die ook in de eerste film te zien is en nu keizer is geworden. Crowe zal niet meespelen in de nieuwe rolprent.