Zieke Freek Vonk herstelt langzamer dan verwacht

Het lijkt erop dat tv-bioloog Freek Vonk (35) de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen alsnog heeft moeten staken. Op Instagram laat hij vanuit het ziekenhuis weten toch maar naar huis te gaan. ,,Nog niet helemaal beter. Vanavond op naar huis", aldus Vonk die in het midden laat of hij ter plaatse blijft of naar Nederland reist.

Freek ging juist de afgelopen dagen weer voorzichtig aan het werk nadat hij dagen ziek op bed had gelegen. De populaire tv-maker klaagde onder meer over hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. Wat precies de oorzaak was, was niet duidelijk. Freek wilde van opgeven niets weten en liet woensdag weten dat hij zich sterk genoeg voelde om weer voorzichtig op pad te gaan. Of Freek nog iets heeft kunnen filmen is niet bekend. De VPRO was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Freek, die op zoeke was naar zeldzame krokodillen, klaagde onder meer over hoge koorts, buikkrampen, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn en diarree. ,,De Filipijnse arts wist mij na een bloedonderzoek helaas geen duidelijkheid te geven. Wel heeft hij mij per infuus direct twee liter vocht toegediend, omdat ik uitgedroogd was. Sowieso thuis nog maar een goede dengue test en een parasieten check laten doen”, aldus Vonk in een eerdere Instagrampost.

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus en wordt overgedragen door verschillende soorten muggen. Bij lichte gevallen wordt door drinken of via een infuus gezorgd voor rehydratie. Bij ernstigere gevallen worden vloeistoffen via een infuus en bloedtransfusie toegediend.

