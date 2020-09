Zieke Linda Hakeboom (35) viert verjaardag ‘met een lach en een traan’

Interview Ksenia Marasanova speelt en zingt over de oorlog: ‘Ook in concentra­tie­kam­pen hadden mensen een keuze’

11:41 Ze werd geboren in Oekraïne in het Sovjet-tijdperk. Ksenia Marasanova (1973) vluchtte op haar 17de met haar moeder en haar oma via Hongarije naar Israël, om uiteindelijk via Amsterdam in Zwolle te belanden. In haar theatervoorstelling De Mantel verhaalt en zingt ze over oorlog, opoffering en keuzes, in de huid van vijf ‘ooggetuigen’. ,,Je hebt altijd een keuze.”