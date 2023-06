Zieke vader Maarten van der Weijden moedigt zoon aan dankzij Stichting Ambulancewens

Van der Weijden onthulde in 2019 dat zijn vader de diagnose de ziekte van Parkinson had gekregen. Hij zei het destijds lastig te vinden om toe te zien hoe zijn vader tot steeds minder handelingen in staat was. Zaterdag gebeurde er echter iets bijzonders. Van der Weijden werd tijdens het laatste deel van de elfstedentriatlon aangemoedigd door zijn vader. Hij kon dankzij Stichting Ambulancewens in Dokkum aanwezig zijn om zijn zoon te steunen.



Stichting Ambulancewens deelde een foto van het ontroerende moment op Twitter. Daarop is te zien hoe de vader van Van der Weijden in een stoel ligt, met zijn zoon aan zijn linker zijde. ‘Kippenvel… twee helden en wat een heldenorganisatie zijn jullie!’, reageert iemand. En een ander: ‘Wat een prachtige ontroerende foto en wat mooi dat zijn vader er ook nog even bij kon zijn.’