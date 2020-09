Zieke vader Martijn Koning zorgt voor tranen: 'Laatste weekend dat ik kan eten en praten’

Het nummer van Stef Bos, Papa, is dertig jaar oud. Reden genoeg voor de redactie van De Vooravond om dit seizoen vaders en zonen uit te nodigen om te praten over hun band. Martijn Koning en zijn vader trapten vanavond af. De twee mannen deelden een ontroerend verhaal met het publiek en de kijkers thuis.



,,Ik ben helaas behept met een fenomeen dat heet kanker”, vertelde Bram Koning, de vader van de cabaretier in de uitzending. ,,Ik heb nu al voor de vierde keer dat de tumoren terugkomen, dus ik heb al een hele reeks operaties achter me.” Het begon met een erfelijke ziekte, die uiteindelijk leidde tot de vele operaties, zo legde hij uit. ,,Van darmkanker tot een openhartoperatie.”



Helaas kwam de kanker ook weer terug in Konings mond. Toch vonden de artsen nog een uitweg, maar dan is opnieuw een operatie nodig. ,,Het wordt een zeer ingrijpende operatie”, zei Koning, waarna hij het behandelplan uitvoerig omschreef. Komende maandag moet hij zich melden in het ziekenhuis. ,,Dit is naar alle waarschijnlijkheid het laatste weekend dat ik nog kan praten en eten. Ze doen hun uiterste best en ik heb een groot vertrouwen in het team.”