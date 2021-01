Ziggo Dome wil helpen met coronavaccinatie: ‘Kunnen binnen paar dagen wat opzetten’

Patty Brard in tranen na boze man bij tankstati­on: ‘Blijf aardig tegen elkaar’

30 december Patty Brard heeft gisteren haar tranen de vrije loop gelaten nadat een man haar boos aan had gesproken bij een tankstation. De presentatrice had haar auto voor de pomp laten staan terwijl ze even een muffin voor haar zieke 91-jarige moeder ging halen. Dat schoot bij de man in het verkeerde keelgat. ‘Allemachtig mensen, het is nog nooit zo belangrijk geweest de juiste toon te blijven aanslaan!’, schrijft ze op Instagram.