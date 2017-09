Zimra Geurts: Ik had de duur van een burn-out behoorlijk onderschat

Het is volgens Zimra nog steeds een groot taboe om openlijk over een burn-out te praten. De voormalig Playboybunny wil dit probleem uit de wereld helpen door haar verhaal te delen met andere mensen en ze hopelijk te inspireren. Aanvankelijk dacht Zimra dat ze binnen een mum van tijd weer zichzelf zou zijn. Niets bleek minder waar. ,,Een burn-out is, in mijn beleving, vooral lichamelijk instorten en je hersenen storten daar ook gigantisch in mee. Het voelt een beetje alsof je qua leeftijd ineens een sprong naar de 80 maakt'', aldus Zimra, die zich mentaal beter dan ooit voelt. Ze zegt zich waardeloos te hebben gevoeld, ,,maar ik ben de burn-out echt meer dan dankbaar. Ook dit is een topic waar mensen nog lastig openlijk over praten, vooral omdat het wordt gezien als zweverig'', stelt de voormalig verslaggeefster van GeenStijl.

Dankbaar

Ondanks de lastige tijd die Zimra achter de rug heeft, is ze vooral weer 'happy' met zichzelf. De blondine heeft haar eigen ik teruggevonden en is daardoor een stuk gelukkiger dan voorheen. ,,Dus als er een burn-out nodig was om mij daarvoor wakker te maken, dan ben ik echt alleen maar dankbaar. De geluksvorm, liefde, innerlijke rust en zekerheid die je voelt en ervaart is echt zo gigantisch, daar kan geen drugs of iets materialistisch in de wereld tegenop'', aldus Zimra.



Het is niet duidelijk wanneer Zimra weer fit genoeg is om haar werkzaamheden op te pakken. Dat heeft volgens haar tijd nodig. ,,Ik moet alleen nog even geduldig wachten tot ik van 60 weer naar 26 ga qua lijf en hersenen!'', sluit ze haar openhartige verhaal positief af.