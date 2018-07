Zin 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij in woordenboek Dikke Van Dale

De ballade Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij - over de geborgenheid die iemand zoekt bij een vertrouwd persoon in tijden van oorlog, onrust en onzekerheid - kwam al uit in 2009 en verscheen een jaar later op haar album Wat ik zeker weet. De tekst van het nummer, oorspronkelijk gemaakt voor de voorstelling Hete vrede, is van haar terwijl de muziek werd gecomponeerd door Rogier Wagenaar en Sander Geboers.



Na de theatervoorstelling werd het lied als single uitgebracht, maar echt succesvol werd het in eerste instantie niet. Dat gebeurde wel in 2012 toen De Breij het nummer zong bij De Wereld Draait Door waar het ski-ongeluk van prins Friso werd besproken. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vroeg De Breij Mag ik dan bij jou te zingen vanwege de 'troostende woorden' in de tekst. Het lied kreeg vervolgens nog meer aandacht gedurende de nasleep van de vliegramp met de MH-17 in 2014 en een jaar later andermaal toen het werd gezongen in het tv-bijbelspektakel The Passion.