Zo gaat het entertainmentuurtje van Albert Verlinde en Jan Versteegh heten

Albert Verlinde liet eerder weten dat hij zijn terugkeer op tv niet ziet als een RTL Boulevard 2.0. ,,Binnenkort gaan we een paar dagen de hei op om flink te brainstormen. Of we met vaste of wisselende insiders gaan werken bijvoorbeeld’’, aldus de theaterproducent in september. Jan kijkt uit naar de samenwerking, maar ziet wel hobbels op de weg. ,,We denken over sommige dingen anders. We zijn natuurlijk hele andere mensen, we zijn toch een beetje tegenpolen.’’