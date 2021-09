'Zó jammer dat Rob Kemps is gezwicht voor het grote geld van John de Mol!’

Het gevecht tussen de meester (Matthijs van Nieuwkerk) en de leerling (Rob Kemps) wordt deze week cijfermatig in ieder geval beslecht door de nieuwbakken showhost van SBS6, maar of het panel ook onverdeeld enthousiast is over The Wheel, valt te beluisteren.



Verder komt Het Jachtseizoen voorbij, het fenomeen talkshowmoeheid wordt besproken en er is een uiterst punctuele vergelijking van kijkcijfers in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd. Taaie kost, maar daar staat een spoiler van K2 zoekt K3 tegenover!



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.