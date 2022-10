Zo moeder, zo dochter: Heidi Klum (49) en Leni (18) poseren samen in lingerie

In de video die gedeeld werd door het Italiaanse merk Intimissimi is te zien hoe Heidi en Leni elkaar innig omhelzen en samen zingen en dansen in ondergoed. Dat doet het duo voor de lens van fotograaf Derek Kettela en onder het toeziend oog van Thomas Hayo, een creatief directeur met wie Heidi al jaren samenwerkt. Zij kregen in samenspraak met het model de opdracht om dit onvergetelijke moeder-dochtermoment in beeld te brengen.