Zo reageerde Dries Roelvink op ongeluk Donny

Hollywood­ster­ren doen oproep voor verant­woord vuurwapen­ge­bruik in films

Zo’n tweehonderd Hollywoodsterren, onder wie comédienne Amy Schumer, actrice Julianne Moore en producer J.J. Abrams, hebben in een open brief opgeroepen tot verantwoord vuurwapengebruik in films. Ook vragen ze om het aantal scènes waarin kinderen vuurwapens gebruiken te beperken.

