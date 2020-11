Zo reageerden de sterren nadat Joe Biden tot president was uitgeroepen

Lady Gaga komt woorden tekort nu duidelijk is dat Joe Biden de volgende president van de Verenigde Staten wordt. De zangeres, die campagne voerde voor de Democratische presidentskandidaat, heeft het op Instagram over ‘een hele bijzondere dag’. ,,Dit is zo goed voor de wereld”, zegt Lady Gaga in tranen. ,,Het voelt alsof de wereld een enorme knuffel van God heeft gekregen.”

Lees ook Ondanks kandidaatschap Kanye West viert Kim Kardashian feest voor Biden/Harris

Miley Cyrus haalt naar aanleiding van de verkiezing van Joe Biden tot nieuwe president van de Verenigde Staten een oude hit van stal. Volgens de zangeres is het zaterdag écht een feestje in de VS, en dus verwijst ze op social media naar haar nummer Party In The USA uit 2009.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het nieuws over de verkiezing van Joe Biden tot de volgende president van de Verenigde Staten is ook binnen de familie Kardashian juichend ontvangen. Hoewel de winst eventueel gevoelig zou kunnen liggen voor Kanye West, die ook meedeed aan de verkiezingen, reageren zijn vrouw Kim Kardashian en schoonzus Khloé blij op sociale media.

Volledig scherm Kim Kardashian viert het feest mee. © Instagram Kim Kardashian.

Pink is ‘tot tranen geroerd’ door de verkiezing van Joe Biden, maar ziet ook veel werk voor de nieuwe president van de Verenigde Staten. ‘Ik bid dat we het kunnen’, reageerde de zangeres op Twitter.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Cardi B heeft op Instagram flink uitgepakt om de verkiezingszege van Joe Biden luister bij te zetten. In een van haar video’s zei ze tegen de mensen die op Donald Trump hadden gestemd dat God Biden liet winnen, omdat de fans van Trump over de schreef gingen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook in Engeland ging het nieuws niet aan de sterren voorbij. De Britse rockers Mick Jagger en Johnny Marr hebben op Twitter gereageerd op de verkiezingszege van Joe Biden. Gitarist Marr, in de jaren tachtig bekend van de band The Smiths, vond de vreugde van de Amerikanen mooi om te zien. Jagger schreef nu al zin te hebben om naar Amerika te gaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Alec Baldwin maakte bekend te stoppen met zijn persiflage van de Amerikaanse president Donald Trump. Nu hij geen tweede termijn krijgt, neemt de acteur er met vreugde afstand van. ,,Ik geloof niet dat ik ooit eerder zo blij ben geweest om een job te verliezen”, jubelde de 62-jarige Alec nadat bekend werd dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Chrissy Teigen en man John Legend sprongen in de auto en reden door het feestgedruis in Los Angeles.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De tot tranen geroerde Lizzo deelde een filmpje waarin ze huilend vertelt dat Donald Trump niets om zijn volk gaf en dat het tijd is voor verandering.