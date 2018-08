Zo ziet de nieuwe 18 karaats Gouden Televizier-Ring eruit

Margriet van der Linden op reis voor NPO-serie over homoseksua­li­teit

13:17 Margriet van der Linden zal zich na het afscheid van haar talkshow M niet vervelen. Voor omroep KRO-NCRV maakt ze een serie over homoseksualiteit. How to be Gay is vanaf 23 november te zien op NPO 1. Hierin onderzoekt Margriet hoe het staat met de acceptatie van homoseksualiteit over de hele wereld.