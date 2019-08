Zoek de verschillen: Yolanthe en Gerard elf jaar terug

Zo was ze ook weer op bezoek bij radio-dj Gerard Ekdom, bij wie ze elf jaar geleden ook al eens aanschoof. Die zette voor de gelegenheid een foto van toen en een kiekje van vandaag op zijn Instagram. Daarop is een toen 23-jarige Yolanthe, in de tijd dat ze nationaal bekend werd door haar rol in Onderweg Naar Morgen, en een 30-jarige Gerard te zien. De twee hebben zelfs geprobeerd hun pose in de 3FM-studio destijds, exact na te doen in de Radio 10-studio.



Wat meteen opvalt, is dat beide sterren iets strakker in hun velletje zitten. Yolanthe heeft niet langer krullend haar, maar een stijl kapsel. En ook bij Gerard is de kapper flink aan het werk geweest. Acteur Loek Peters spot nog een in het oog springend verschil: ‘Grappig. Jouw hoofd is kleiner geworden en haar hoofd groter', schrijft hij.