Zomergasten blijft overeind tegenover sportglorie Kruijswijk

Ook de Avondetappe (NPO 1), waarin wordt nagesproken over de Tour, en de nabeschouwing van de Duitse grand prix op Ziggo Sport konden rekenen op iets meer dan 1 miljoen kijkers.



Het best bekeken alternatief voor het slot van de Tour was Zomergasten, waarin misdaadverslaggever John van den Heuvel werd geïnterviewd. Dat programma trok gisteravond 647.000 kijkers. Daarmee zet de eerste aflevering van het seizoen best goede cijfers neer. Naar het vorige seizoen keken gemiddeld 432.000 mensen, met de aflevering rond Louis van Gaal (777.000 kijkers) als topper.



Van den Heuvel vertelde onder meer over de persoonsbeveiliging die hij krijgt vanwege dreiging uit het criminele milieu. ,,Mensen vragen me weleens of ik bang ben, maar op het gebied van beveiliging hoef ik me geen zorgen te maken. Ik denk dat je dat gevoel eerder hebt op het moment, en hopelijk komt dat snel, dat er wordt gezegd: ‘We gaan de beveiliging afschalen of beëindigen.’ Want dan zal het wel weer wennen zijn weer alleen over straat te gaan. Ik snak daar bijna naar; maar als het moment daar is, zal je dat toch wel gaan voelen”, zei de misdaadverslaggever tegen interviewer Janine Abbring.