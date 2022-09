Zomerhit Calm Down schittert nog altijd op plek 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 3 september. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 zakkers en 17 stijgers.

40 (--) HUMANKIND- Coldplay

Vorige week stonden er enorm lange digitale wachtrijen die wel opliepen tot aantallen van 700.000 wachtenden. Aanleiding was natuurlijk de kaartverkoop voor de vier concerten die Coldplay volgend jaar juli in de Johan Cruijff Arena gaat geven.

In de clip bij de nieuwste track zaten al wat verstopte hints naar de shows van de Britse band. Humankind was al Alarmschijf bij Qmusic. Voor Coldplay is het de 31e hit in de Top 40 waar ze heel voorzichtig weten binnen te komen op nummer 40.

39 (--) TERUG BIJ AF- Flemming ft. Ronnie Flex

Op 16 oktober van het afgelopen jaar maakte Flemming zijn debuut in de Top 40 met Amsterdam. Sindsdien is de zanger niet meer weggeweest want die hit ging naadloos over in Zij Wil Mij en Automatisch. Die staat deze week op nummer 10 waar zijn volgende hit, Terug Bij Af, van start gaat op nummer 39.

De 26-jarige zanger werkt voor het eerst samen op een hit. Voor de andere helft van de gelegenheidsformatie, Ronnie Flex, is het zijn 27e Top 40-hit.

2 ( 3) WORDS- Alesso & Zara Larsson

Met 8 weken in de lijst is Snap van Rosa Linn de jongste hit in de top 10. Deze week klimt de Eurovisiesongfestival-hit vijf plaatsen naar nummer 3.

Nadat Alesso en Zara Larsson vorige week op die derde plek kwamen weten ze nu een plekje verder te stijgen naar nummer 2. Voor beide Zweedse artiesten is dat nu hun hoogst bereikte positie in de Nederlandse hitlijst.

In de Top 40 zagen we vijf keer eerder een hit met dezelfde titel. De grootste ‘Words’-hit was van F.R. David en die stond, precies 40 jaar geleden, op nummer 2.

1 ( 1) CALM DOWN- Rema

Vorige week wist Divine Ikubor de eerste plaats te veroveren. Rema, want zo kennen we hem natuurlijk, wist toen As It Was van Harry Styles na 18 weken van de troon te stoten.

Rema zingt in Calm Down over de rust die hij moet bewaren want hij is stapelverliefd. Natuurlijk is het wel een beetje jammer dat het meisje hém dan weer niet ziet staan.

Calm Down doet het rustig aan op nummer 1 en staat daar nu voor de tweede week.

