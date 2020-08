Zomerse Hit Kwis zakt door het ijs: slechts 262.000 kijkers op NPO 1

In de quiz spelen drie kandidatenduo’s tegen elkaar in drie spelrondes, waarbij elke ronde een koppel afvalt. Het snelst spelende team blijft uiteindelijk over en mag onder leiding van Romy Monteiro en Kees Tol de finale spelen. Tijdens de quiz wisselen meezingers, hits en vrolijke zomernummers elkaar in rap tempo af.



Het simpele format, te zien op het prestigieuze, voormalig De Wereld Draait Door-tijdstip van 19.00 uur, valt niet in de smaak bij de kijker. Op maandag begon de spelshow nog met ruim een half miljoen kijkers, maar elke dag nam dat aantal af. Dat eindigde met een voorlopig dieptepunt met gisteravond 262.000 kijkers. Ter vergelijking: Een Huis Vol werd vorige week op hetzelfde tijdstip uitgezonden en toen keken er nog ruim 700.000 belangstellenden.



De Slimste Mens scoorde gisteravond ondanks het mooie weer toch wederom de pannen van het dak. Ruim 1,1 miljoen kijkers schakelden in voor de kennisquiz. De andere zomerhit We Want More deed het minder goed en moest genoegen nemen met 623.000 kijkers.