Zon was de grootste headliner op Concert at Sea

Hoewel Concert at Sea maatregelen had genomen in verband met de warmte, bleken deze niet nodig. ,,Er was genoeg drinkwater en de wind van zee zorgde voor verkoeling. Ook zorgde het hoofdpodium voor genoeg schaduw."



De Brouwersdam in Zeeland was voor de dertiende keer het toneel van Concert at Sea. Het jaarlijkse thuisfeestje van de Zeeuwse band BLØF begon dit jaar al op donderdag en was groter dan ooit. Donderdag trad BLØF samen met het Zeeuws Orkest op en mochten alle inwoners van het dorp Zoutelande gratis naar binnen. Vrijwel iedereen uit het dorp van de gelijknamige hit van BLØF was er.