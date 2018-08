Zonaanbidder Estelle is gelukkig en Froukjes schaamteloze selfie

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Sportschooleigenaar Arie Boomsma telt zijn zegeningen nu hij vandaag op de kop af drie jaar is getrouwd met zijn Romy.

We zijn vandaag drie jaar getrouwd, Romy en ik. Zo blij met haar, en met wat er in ons leven gebeurde sinds we samen zijn. Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 19 Aug 2018 om 3:06 PDT

Jopie Parlevliet, het Rotterdamse alterego van cabaretier Richard Groenendijk, is van haar voetstuk gevallen.

We hadden voor de gasten van @jopieparlevliet als cadeautje ooit 3D poppetjes laten maken. Ik had er zelf natuurlijk ook eentje. Vanmorgen is Jopie definitief van d’r voetstuk gevallen. @christeldelaat @endemolshinenederland #jopieparlevlietshow #jopieparlevliet Een foto die is geplaatst door null (@richard_groenendijk) op 19 Aug 2018 om 2:41 PDT

Estelle Cruijff is dankbaar en gelukkig, maar haar volgers vragen zich af of het zwembadwater niet iets te koud is.

Moments like this ... 💙 #grateful🙏 #happy❤️#yolo💞 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijffofficial) op 19 Aug 2018 om 7:59 PDT

Een in streepjesbikini gestoken Froukje de Both stuurt haar fans een 'holadiee' vanaf een kustlijn in Italië.

#holidayspam. Veel variatie zit er niet in want zoveel doen we hier niet🙃🌊☀️#enterecht #shamelessselfie #waaromniet #italie🇮🇹 #zomervakantie #holadiee Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 19 Aug 2018 om 7:48 PDT

Het eerste kindje van GTST-ster Ferri Somogyi moet nog geboren worden, maar we weten nu al op wie het meisje lijkt.

Zoek de verschillen #mndochterenik Een foto die is geplaatst door null (@ferrisomogyi) op 19 Aug 2018 om 7:51 PDT

Actrice Robin Martens is duidelijk in de vakantiemodus nu ze druk is met een knalroze opblaasflamingo.

Ik ben er druk mee 🐙 Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 19 Aug 2018 om 5:49 PDT

Renate Verbaan-Gerschtanowitz moet nieuwe schoenen kopen nadat hondje Obi (ook wel 'kleine draak' genoemd) haar Chanel-stappers heeft vernield.

Onze hond heeft wel smaak... 😳 #kleinedraak #omochtdatnietdan #obi #pup @chanelofficial Een foto die is geplaatst door null (@renategerschtanowitz) op 19 Aug 2018 om 2:52 PDT

Jochem Myjer heeft een condoleanceregister geopend voor zijn 'vakantiebroekje' dat vandaag overleden is.

Andreas Hazes (bijna 2) heeft een knuffelmomentje ingelast met zijn nichtje Liv. Zijn moeder Monique is verbaasd over hoe lief haar mannetje voor het meisje is.

Het verbaasd me hoe een kindje van bijna twee van nature zo lief is voor een pas geboren baby’tje. Mooi hoe dat werkt! Liv heeft in ieder geval een grote neef die gek op haar is. ღ @mathieuwestenberg @jerneydaylivwestenberg Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 19 Aug 2018 om 3:01 PDT

Actrice Cynthia Abma is zielsgelukkig met de vangst die ze op een markt in brocantehemel Frankrijk deed.

Goede vangst #brocante #bricabrac #homedecoration #maison #france Een foto die is geplaatst door null (@cynthiaabma) op 19 Aug 2018 om 3:28 PDT

Geen festivallook op Lowlands voor schrijfster Heleen van Royen, maar perfect haar, rode blosjes op de wangen en een 'Sexdagboek'-jurkje.

Ready for @lowlands_fest Thanxxx @bartbrom for the hair & make up and @tubino.nl for the dress 💕#Sexdagboek Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 19 Aug 2018 om 3:31 PDT

Televisiemaker Tim den Besten drinkt in Biddinghuizen een drankje uit een wel heel speciaal rietje.

Thierrietje Een foto die is geplaatst door null (@timdenbesten) op 19 Aug 2018 om 3:35 PDT

Vastgoedhandelaar Bas Smit realiseert zich in het Spaanse Marbella nog maar eens hoe gelukkig hij is met zijn echtgenote Nicolette en hun dochtertjes Lola-Lily en Kiki-Kate in zijn leven.