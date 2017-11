Zondag met Lubach krijgt twee nieuwe seizoenen

Weinstein aangeklaagd voor misbruik in Cannes

27 november Actrice Kadian Noble heeft een rechtszaak aangespannen tegen producent Harvey Weinstein voor seksueel wangedrag op zijn hotelkamer tijdens het festival van Cannes in 2014. Het is volgens vakblad Variety de tweede aanklacht die vandaag is ingediend tegen Weinstein. Ook een anonieme vrouw in Londen is naar de rechter gestapt vanwege een soortgelijke zaak.