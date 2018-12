Zonde dat RTL Rotterdam Project zo laat eindigen

Als ik het vriendelijk moet formuleren, houd ik het op een gemiste kans. Maar als ik mijn hart volg dan schreeuw ik van de daken dat het onbegrijpelijk en zonde is hoe RTL Het Rotterdam Project gisteravond liet uitdoven.



Voor de duidelijkheid: ik heb het niet over hoe Beau de vijf hoofdrolspelers Patrick, Hilde, Stephany, Yvar en Soufyan achterliet. Want ze zijn er – de hemel is geprezen – zo veel beter aan toe dan zeven maanden geleden. Afgekickte Patrick kende ik bijna niet terug. Niet alleen door de gewonnen kilo’s, maar vooral doordat hij eindelijk rust uitstraalde. Ik ben hem afgelopen jaren mogelijk honderd keer voorbij gelopen in de stad zonder hem maar een blik waardig te gunnen, maar nu zat ik de ogen uit mijn kop te janken om die kerel die ‘was opgestaan’, aldus Beau. De paasgedachte, maar ach, die past ook prima bij kerst.



Het gaat mij erom dat RTL met dit programma een groeibriljant in handen heeft. Iets waarmee de zender niet alleen verschil maakt in vijf mensenlevens, maar in de hele samenleving. Kijkers worden bewust gemaakt, bestuurders aan het denken gezet. Er is een groeiend besef dat we misschien anders met onze daklozen moeten omgaan. En dat allemaal door een tv-programma van een commerciële zender. Daar mogen ze verdikkeme trots op zijn.