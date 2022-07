‘Zonder BBC-icoon Sue Baker hebben we geen toernooi’

Hoogleraar Wim Voermans geeft ongelijk toe na ont­slag-beschuldi­ging Raisa Blommes­tijn: ‘Een misver­stand’

De Leidse hoogleraar Wim Voermans geeft toe dat hij op sociale media ten onrechte heeft gezegd dat rechtsfilosoof Raisa Blommestijn is ontslagen bij de Universiteit Leiden. Dat blijkt niet te kloppen. ‘Die stelling berustte, naar ik nu onlangs heb begrepen, op een misverstand’, zegt de hoogleraar staats- en bestuursrecht in een rectificatie. Blommestijn denkt na over een civiele procedure. ,,Ik ben blij dat hij het heeft rechtgezet, maar de schade is al aangericht.”

6 juli