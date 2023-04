Zoon (14) Wolter Kroes houdt blijvende gehoorschade over aan ongeval

Met video's Waylon vindt dat Voi­ce-ster Julia iedereen ‘naar school stuurt’, maar ze wint Better than ever niet

Voormalig The Voice of Holland-winnares Julia van der Toorn (27) heeft donderdagavond diepe indruk gemaakt op Waylon in de finale van Better than ever. Hoewel hij zei dat de zangeres alle andere deelnemers met haar ‘ongekende klasse’ als het ware ‘naar school stuurde’, won ze uiteindelijk niet. Die eer ging naar de jongste vocalist in de RTL 4-show.