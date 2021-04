Zoon Connie Witteman weer thuis na ic-opname

VIDEO Engelse blueszan­ger laat zijn muziek nu golven over wateren van Giethoorn: ‘Doorbraak met dank aan Johan Derksen’

8:00 Sheffield en Nottingham in het Verenigd Koningrijk, Adelaide in Australië, Giethoorn. Overal heeft Sean Webster (44) gewoond, gewerkt en muziek gemaakt. In het Nederlandse waterdorp vond hij met Kim zijn grote nieuwe liefde. Hij woont er al weer tien jaar en vindt er inspiratie voor nieuwe liedjes. Giethoorn is letterlijk het vertrekpunt voor weer een avond in de theatertournee met Johan Derksen, een optreden bij Veronica Inside of een concert in verre oorden. Al is het meeste stil komen te liggen door Covid-19.