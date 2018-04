Zoon David Beckham zoenend gespot met Playboy-model, relatie lijkt uit

Op deze datum komt de vierde Toy Story-film uit

19:58 Kan jij niet wachten op de vierde Toy Story-film met de avonturen van Woody, Buzz Lightyear en mister Potato Head? Dan moet je nog iets meer dan een jaartje wachten, zo lijkt het. Toy Story 4 komt in Amerika uit op 21 juni 2019, werd dit weekend bekend. Waarschijnlijk is de film rond dezelfde tijd in Nederland te zien.