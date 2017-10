Zoon Robbert treedt toch niet in voetsporen van Rob de Nijs

Ook broer Weinstein beschuldigd van seksuele intimidatie

17 oktober Na de stroom aan berichten over de gevallen Hollywoodproducent Harvey Weinstein, komt nu ook een melding over zijn broer Bob door. Bob, die met Harvey The Weinstein Company runt maar zijn broer 'een man met een zieke geest' noemde, heeft in de Verenigde Staten ook een aanklacht wegens seksuele intimidatie aan zijn broek hangen.