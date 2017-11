Zoontje Carice van Houten en Guy Pearce dol op muziek van The Beatles

Carice plaatste vandaag een foto van de hoes van Let it be op sociale media met daarbij de mededeling 'onze zoon houdt van The Beechy. Zijn favoriet is Djawd.'' Haar berichtje was gericht aan Monte's vader Guy. Of de Australische acteur daarmee digitaal getuige was van de eerste woordjes van zijn zoon, is niet bekend. Met Djawd bedoelt Carice zeer waarschijnlijk het nummer Hey Jude.