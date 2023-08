Zoontje van radio-dj Paul Rabbering stilgeboren: ‘Onze wereld staat stil’

Groot verdriet voor Paul Rabbering (44) en zijn vriendin Dionne. Hun zoontje Benja is stilgeboren, zo maakt de radio-dj maandag bekend op sociale media. ‘Ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi.’

Rabbering deelt een aantal foto’s waarop het stel samen te zien is en ook een rieten kistje. De pijn van het tweetal is voelbaar. ‘Wat keken we naar je uit. Je was zo welkom. In m’n gedachten had ik je al zo vaak vastgehouden en geknuffeld’, schrijft de NPO-dj. ‘Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn. Onze wereld staat stil. Lieve mooie Benja.’

De steunbetuigingen stromen binnen onder het verdrietige bericht. ‘Wat verschrikkelijk. Denk aan jullie. Sterkte’, schrijft collega-dj Ruud de Wild. En ook actrice en presentatrice Marlijn Weerdenburg laat van zich horen: ‘Oh wat een onmenselijk verdriet. Veel sterkte en liefde voor jullie.’

Vorige maand maakte Rabbering bekend dat er een zoontje op komst was en dat het een ‘mannenhuis’ zou worden. ‘We zijn dolblij dat we een baby mogen verwelkomen. Spannend en oh zo leuk’, schreef hij op 8 juli. Het was niet bekend hoeveel weken Dionne toen zwanger was en wanneer ze was uitgerekend.

Rabbering en Dionne verwelkomden in 2019 hun eerste zoontje, Abel.

