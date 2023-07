Zus van Céline Dion geeft zeldzame update over haar medische toestand

Chimène van Oosterhout in ziekenhuis door acuut hartfalen: ‘Alle focus op her­stel’

Presentatrice Chimène van Oosterhout is met spoed opgenomen in het ziekenhuis door acuut hartfalen. Dat schrijft Tanja Jess, met wie Van Oosterhout op vakantie is op het Griekse eiland Kos, op Instagram.