Zussendag voor Yolanthe, Monique traint met loodzware gewichten

Jeroen van Inkel neemt ochtendshow Henk Mouwe over

12:03 Er doken in oktober al geruchten op, maar vandaag heeft NPO Radio 5 het nieuws bevestigd: Jeroen van Inkel neemt de ochtendshow van Henk Mouwe over. ,,We zijn blij dat we deze iconische dj kunnen toevoegen aan ons team. Jeroen past goed in de nieuwe frisse koers van NPO Radio 5", luidt het statement.