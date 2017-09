Zutphense kapper maakt bizarre peperdure kapsels in Beijing

Daar valt-ie eenmaal terug in Zutphen al gauw weer vanaf. ,,Zorgen m'n collega's wel voor. Die zetten me met beide benen op aarde.'' Damhuis is weer terug, na een weekendje Londen. Staat te knippen en föhnen in z'n eigen zaak, die hij ruim dertig jaar geleden begon met Renate Claassen: Figaro Hairdesign. In Londen deed de kapper zijn zoveelste showtje met Sheguang. In het National Historic Museum. ,,Had-ie gehuurd voor een avondje: 25.000 euro.''



Damhuis kent de Chinees al lang. Sheguang kwam als 16-jarige naar Nederland om te studeren aan de kunstacademie en begon daarna een mode-atelier in Doetinchem. ,,Mijn haarcreaties spraken Sheguang aan en hij wilde met me samenwerken. Ik was op mijn beurt ondersteboven van zijn ontwerpen. We houden allebei van het bizarre en theatrale. Nu werken we al twaalf jaar samen. En zijn we dikke vrienden.''