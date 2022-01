Zwangere Eva Simons in huwelijksbootje gestapt

‘Wij zijn getrouwd! 23/12/2021!’, schrijft Simons vandaag bij een reeks foto’s van haar huwelijksdag. Te zien is hoe het stel dolgelukkig in een trouwauto zit en hoe ze enthousiast op de trap van - wat lijkt - het gemeentehuis staan. Het is overigens de eerste keer dat Simons een foto deelt waarop haar babybuik te zien is.



Simons maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Veel liet ze er niet over los. Wanneer de kleine spruit wordt verwacht blijft onduidelijk en ook over het geslacht laat de zangeres vooralsnog niets los. Duidelijk is wel dat ze dolgelukkig is met het babynieuws.