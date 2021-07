Zwangere Maxime kan niet wijnen op feestdag en Eva is een ‘echte Hollander’

Video Tim Knol overvallen door noodweer tijdens vakantie op Vlieland

11:42 Zanger Tim Knol had gehoopt even bij te komen in een tent op Vlieland. Maar stortbuien gooiden zijn plannen vrij letterlijk in het water. De chansonnier deelt vanochtend op sociale media beelden van zijn tent die op een plas water staat. Al zijn spullen buiten drijven in het rond.