Zwangerschappen eisten zware tol van Kim Kardashian: ‘Artsen wilden me niet meer helpen’

In een filmpje dat Kardashian op Instagram plaatste, vertelt de realityster openhartig over de zware tol die haar eerste twee zwangerschappen eisten. ,,Toen ik zwanger was van mijn dochter North, had ik een aandoening die zwangerschapsvergiftiging wordt genoemd”, vertelt ze. ,,Dat betekent eigenlijk dat de organen van de moeder zichzelf beginnen uit te schakelen. De enige manier om dat tegen te gaan, is om te bevallen. Na ruim 34 weken moest ik een spoedbevalling ondergaan. Ik werd ingeleid.”



Kleine North, die zo’n zes weken te vroeg ter wereld kwam, woog nog geen twee kilogram. Maar dat betekende niet het einde van Kims problemen, zegt ze. ,,Na de geboorte kwam mijn placenta er niet uit. Mijn placenta groeide in mijn baarmoeder en dat is exact de reden waarom vrouwen sterven tijdens de bevalling”, klinkt het.



Maar de angstaanjagende gebeurtenis hield haar niet tegen om nog meer kinderen te willen; twee jaar later volgde zoontje Saint. ,,Opnieuw had ik dezelfde aandoening en moest ik dezelfde verschrikkelijke bevalling doorstaan die ik met mijn dochter had gehad", herinnert Kim zich. ,,In anderhalf jaar moest ik vijf verschillende operaties doorstaan om de schade te herstellen die binnenin was aangericht. En ondertussen bleef ik maar filmen en fotoshoots doen.”