Zwarte dag in de muziekgeschiedenis: ‘Ik heb zojuist John Lennon neergeschoten’

Evenemen­ten­bran­che gebruikt luchtalarm om aandacht te vragen voor penibele coronasitu­a­tie

12:00 De evenementenbranche grijpt de maandelijkse test van het luchtalarm aan om alarm te slaan voor de moeilijke situatie in de sector vanwege de coronamaatregelen. Met de boodschap The show must go on roepen onder meer festivalorganisatoren het kabinet op om testevenementen in januari door te laten gaan en extra steun te geven.