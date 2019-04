Zwitserland is Rusland voorbij bij bookmakers

Duncan wordt met Arcade door de wedkantoren een winkans van 24 procent toegedicht, dat was vorige week nog 21 procent. De Russische inzending Sergey Lazarev met Scream is dit weekend gezakt naar de derde positie met een winkans van 11 procent, dat was vorige week 12 procent.

De Zwitser Luca Hänni trad gisteravond op in AFAS Live tijdens Eurovision in Concert. Daar maakte hij zijn favorietenrol meer dan waar. Hij kreeg het publiek aan het dansen met zijn 'dirty dancing' en het refrein van She Got Me werd al luidkeels meegezongen. Op Instagram deelde hij een video van zijn optreden. ,,Amsterdam Got Me", schrijft Luca. ,,Wow, wat was dit een feest. Jullie waren geweldig."