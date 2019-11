Zwoele Olcay komt met nieuw imperium en Beau scheert zich op straat

Renée Zellweger krijgt filmprijs voor rol van Judy

15:59 Actrice Renée Zellweger (50) mag binnenkort een belangrijke filmprijs in ontvangst nemen. Voor haar titelrol in de film Judy, over de in 1969 overleden Hollywoodlegende Judy Garland, krijgt Zellweger de Desert Palm Achievement Award voor beste actrice, weet Variety.