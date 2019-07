Zwoele zomer brengt het hart op hol van deze sterren

Beleven we the summer of love ? Deze week is cupido in ieder geval flink aan de bak in sterrenland, met Mattie Valk - zo'n beetje stoned van verliefdheid - als hoogtepunt, maar sowieso wordt de liefde flink gevierd. Een overzichtje van de gelukkigen.

Sylvie Meis en Niclas

De veroveringen van Sylvie Meis zijn misschien niet meer op twee handen te tellen, maar wie weet heeft de presentatrice in Niclas Castello iemand gevonden die haar ook op de langere termijn gelukkig kan maken. In de armen van de wereldberoemde kunstenaar vermaakt ze zich deze zomer in elk geval uitstekend, bleek uit kiekjes vanuit het zonovergoten Saint Tropez deze week. Hij doet haar filmproducer Bart Willemsen vergeten, met wie het stuk liep in april. Na haar scheiding van ex-profvoetballer Rafael van der Vaart (in 2013) was Sylvie nog enige tijd verloofd met de schatrijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai en had ze kortstondige relaties met onder anderen dermatoloog Sander Klieverik, de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka, de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch en een piloot.

Mattie Valk en Jamy

Na een hoop ellende in zijn vorige relatie - u weet het tweelingdrama vast nog wel - is het weer raak bij Mattie Valk. Helemaal hoteldebotel is hij op de Rotterdamse Jamy (36), die niet in de media werkt en zodoende ook geen ambitie heeft om in de schijnwerpers te staan. Maar met een bekende diskjockey als vriend, die openhartig over zijn leven vertelt in zijn radioprogramma op Qmusic, kon het niet anders dan dat hij het op een gegeven moment van de daken zou schreeuwen. Jamy laat hem lachen, stralen, geeft ’m regelmaat en weet hem op zijn plek te zetten. ,,Ik heb nog nooit een pilletje genomen, maar ik denk dat het zo voelt”, zegt Mattie over hoe verliefd hij is.

Froukje de Both en Jordy

Net als Mattie en Jamy kenden ook Froukje de Both (47) en haar nieuwe vriend Jordy elkaar al wat langer, maar duurde het even voordat de vonk oversloeg. Veel is er niet bekend over de relatie tussen de presentatrice en de piloot: een woordvoerder wilde alleen kwijt dat de twee het ‘superleuk’ hebben samen. Hij brengt weer wat rust in Froukjes liefdesleven, nadat het vorig jaar stuk liep met radio-dj Niek van der Bruggen. Ooit, nog voor de relatie met Niek, hing er al een trouwjurk in de kast, maar van een huwelijk met haar toenmalige vriend Jeroen Te Rehorst kwam het niet.

Amanda Balk en Stavros

Realityster Amanda Balk beleefde een liefdesdip die in een soap niet zou misstaan. Maar nu probeert ze het weer met haar ex Stavros T., die vorig jaar werd opgepakt wegens betrokkenheid bij de exploitatie van hennepkwekerijen. Vlak daarna vroeg Amanda een scheiding aan. Dat verzoek is nu van de baan. ,,Mensen die bij elkaar horen, zullen altijd hun weg naar elkaar terugvinden’’, schreef de Gouden Kooi-ster deze week op Instagram. Amanda had eerder een relatie met Afrojack, maar de twee gingen uit elkaar toen ze zwanger was van hun dochter, de nu 7-jarige Vegas.

Volledig scherm Amanda en Stavros. © Instagram

Katja Schuurman en Freek

Ze zijn niet voor de wet getrouwd, maar dat maakt hun liefde er niet minder om. Katja Schuurman (44) en Freek van Noortwijk (30) verklaarden op 21 juni zielsveel van elkaar te houden ten overstaan van vrienden en familie tijdens een ceremonie geleid door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,We zijn zó gelukkig. Het was magisch, vol liefde, ontroerend, betoverend, extatisch, en zó vrolijk’’, stuiterde Katja nog dagenlang na. De actrice/presentatrice en de talentvolle chef-kok zijn bij elkaar sinds 2015, na een wilde avond op het toilet in een van zijn restaurants.

Martijn Krabbé en Deborah

En er komt nog een zomerse bruiloft aan: die van Martijn Krabbé (51) en zijn Deborah. De presentator is alvast wat kilo's kwijt om strak in het pak zijn ja-woord te kunnen geven. Hij vroeg Deborah afgelopen pakjesavond ten huwelijk. Drie keer is scheepsrecht: na twee mislukte huwelijken met Amanda Beekman (de twee hadden een tumultueuze relatie) lijkt het erop dat Deborah echt de ware is voor Martijn. ,,Dit wordt in ieder geval de laatste keer dat ik trouw. Deze vrouw laat ik nooit meer gaan”, zei hij in een interview.

Wendy van Dijk en Erland Galjaard