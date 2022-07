Armeense Rosa Linn scoort twee maanden na twintigste plek op Songfestival alsnog wereldhit

Snap is met ruim 33 miljoen streams nu de op vier na populairste inzending op Spotify. Alleen Italië (104 miljoen), Spanje (41), Zweden en Nederland (beiden 34) werden nog vaker beluisterd. Rosa Linn zal snel alleen Italië nog voor zich hebben. Snap staat namelijk inmiddels in 39 landen in de dagelijkse top 200 van Spotify en staat op 54 in de wereldwijde top 200.



Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor Snap is de app TikTok waarop het nummer de afgelopen weken populair werd. Daarnaast wordt het liedje ook veelvuldig gebruikt op Instagram Reels. Daardoor is het liedje nu ook in landen buiten Europa opgepikt. Snap eindigde tijdens de songfestivalfinale in mei op de twintigste plaats.



In de Nederlandse Single Top 100 is Snap al een aantal weken bezig met een opmars. Vrijdag stond het nummer op de zestiende plaats. Van alle songfestivalliedjes wist alleen S10's De Diepte een hogere notering te behalen. Dat nummer stond in mei een week op de eerste plaats.



Het is niet de eerste keer dat een liedje ver na het Songfestival nog een hit wordt. Zo won bijvoorbeeld het nummer You let me walk alone van de Duitse Michael Schulte, die in 2018 vierde werd, ook pas later aan populariteit.