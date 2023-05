Een voorronde voor het Songfestival is geen oplossing, nadenken over een nieuw model wel

Songfesti­val-icoon maakt zich op voor comeback en is meteen topfavo­riet bij bookmakers

Zweden is plots topfavoriet voor de winst van het Eurovisie Songfestival. Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne heeft dat land eigenlijk altijd bovenaan gestaan bij de bookmakers. Maar daar kwam deze week plots verandering in. Dat terwijl de Zweden hun inzending nog moeten kiezen. Echter een paar tellen van een nieuw nummer van songfestivalicoon Loreen waren genoeg om de bookmakers op zijn kop te zetten.