Eerste repetitie voor Jeangu: ‘Niet huilen nu, zei ik tegen mezelf’

‘Komst Australië naar Rotterdam voor songfesti­val nog onzeker’

11 april Het is nog maar de vraag of volgende maand alle deelnemers aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam aanwezig zijn voor het muziekfestijn. De organisatie gaat er in het huidige scenario vanuit dat alle delegaties naar de havenstad komen, maar voor sommige deelnemers is dat een flinke opgave. ,,Australië is lastig bijvoorbeeld, omdat die met vrij stevige reisbeperkingen zitten”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker tegen BuzzE. ,,We hopen binnenkort meer te horen.”