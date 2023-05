Enorme hoed zorgt voor problemen bij Belgische songfestivalact: 'Behoorlijk wat hoofdpijn’

België is donderdagavond aan de beurt op het Eurovisie Songfestival en ook bij onze zuiderburen zijn er kopzorgen. Niet van een dreigende uitschakeling zoals bij Nederland, maar letterlijke kopzorgen. Liefst een half uur is een team bezig om de hoed van de Vlaamse Gustaph vast te zetten. ,,Ik krijg daar behoorlijk wat hoofdpijn van.”

Na de uitschakeling van Mia en Dion dinsdagavond is het aan België om de eer van de lage landen hoog te houden. Na een wat rommelig nationaal Songfestival in eigen land werd er gekozen voor de flamboyante Gustaph, die inmiddels met zijn opzwepende Because of you een favoriet bij de fans van het liedjesfestijn is geworden. Zonder grote problemen wordt hem zelfs een finaleplek voorspeld.

De 42-jarige zanger, die eigenlijk Stef Caers heet, liet de afgelopen dagen niets aan het toeval over. ,,Naast de verplichte repetities heb ik drie extra oefenmomenten ingelast, met mijn volledige team", vertelt hij bij de Vlaamse collega's van Het laatste nieuws. ,,Iedereen was meteen akkoord. We willen zoveel mogelijk risico’s uitsluiten. In de aanloop naar de halve finale hebben we - zonder overdrijven - voortdurend aan de act geschaafd. Het plaatje moet kloppen, van a tot z.”

Grootste zorgen waren er over de opvallende hoed die Gustaph draagt. ,,Ik had nachtmerries dat die hoed zou af vallen”, zegt hij. ,,Ja, écht. Om dat te vermijden, wordt er telkens een half uur ingeruimd om die vast te maken. Mijn haar wordt eerst gecrepeerd en vervolgens worden er spelden ingestoken. In de hoed zitten kammetjes, die deels op mijn hoofd zitten. Dat alles zorgt ervoor dat het geheel blijft zitten, maar ik krijg daar behoorlijk wat hoofdpijn van. Al heb ik dat ervoor over, voor het Eurovisiesongfestival.”



Gustaph is donderdagavond als vijfde aan de beurt in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat zal rond 21.20 uur zijn. Hier vind je een overzicht van alle acts van de tweede halve finale Eurovisie Songfestival, inclusief tips voor koffiepauzes. Onze eenmansjury is in ieder geval enthousiast over België, want hij beloont Gustaph met vijf sterren.

