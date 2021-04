Flo Rida op het Songfestival! Deze hitmachines gingen de Amerikaanse ster voor

Cliff Richard in 1968 en 1973

Een wereldster op het Songfestivalpodium. Dat gebeurde toen Cliff Richard in 1968 voor de eerste keer meedeed. Van Living Doll tot Do you want to Dance, Cliff die inmiddels als Sir door het leven gaat, was al een gearriveerde artiest toen hij in eigen land het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde. Ook Congratulations werd een grote hit en later in 1973 ook Power to all our friends. Winst zat er echter niet in. Cliff moest het doen met respectievelijk plek twee en drie op het liedjesfestijn.

Julio Iglesias in 1970

Zijn zoon Enrique is ongetwijfeld bij de huidige generatie een stuk bekender dan vader Julio Iglesias. Als keeper van Real Madrid werd hij al een bekendheid, maar door een ongeluk moest hij die carrière noodgedwongen stoppen. Tijdens zijn revalidatie begon hij met liedjes schrijven. Julio was nog geen hitmachine, maar wel al een wereldster bij deelname. Met het nummer Gwendolyne eindigde hij op een mooie vierde plek.

ABBA in 1974

Anno 2021 zijn er weinig mensen te vinden die ABBA niet kennen. Er gaat geen dag voorbij of er is wel een van hun vele hits op de radio te horen. In 1974 deed de Zweedse popgroep mee aan het Songfestival met het nummer Waterloo. Veel minder bekend dan nu. Sterker nog hun nummer Ring Ring werd eerder nog afgewezen als inzending. ABBA won en de rest is geschiedenis.

Céline Dion in in 1988

In Canada was ze al een ster van format, maar ze veroverde Europa pas met haar deelname aan het Songfestival: Céline Dion. Omdat ze Frans zong, mocht ze volgens de toen geldende regels meedoen voor Zwisterland, één van de officiële talen van dat land. Voor de rest was er weinig Zwitsers aan Céline Dion, maar met Ne Partez Pas Sans Moi gaf ze het Alpenland toch mooi een overwinning. Haar carrière groeide daarna uit tot indrukwekkende proporties.

t.A.T.u in 2003

Lena Katina en Joelia Volkova vormden samen de succesvolste Russische groep aller tijden. Als t.A.T.u verkochten ze wereldwijd miljoenen albums en hun hit They not gonna get us is hun bekendste. In 2003 stapte ze ook het Eurovisie-podium op en dat heeft Rusland geweten. De kus van de twee in de repetities zorgde voor flink wat ophef in het land dat ze vertegenwoordigden, dat die tijdens het optreden uiteindelijk geschrapt werd. Na afloop waren de Russen overigens ook boos over de uitslag. t.A.T.u eindigde als derde, maar de telefoonstemmen in Ierland telde niet mee. Juist het land waar ze nummer 1 stonden en van de vakjury kregen de Russen geen punten. En het verschil met winnaar Rusland? Slechts drie punten.

Las Ketchup en Kate Ryan in 2006

Wie The Ketchup Song hoort, denkt automatisch aan de zomerhit van 2002. Hoewel de dames daarna nauwelijks nog succes hadden, deden ze in 2006 mee met het Songfestival. De Spanjaarden dachten dat de groep nog wel kon teren op hun succes van vier jaar terug, maar dat bleek vies tegen te vallen. Las Ketchup werd slechts 21e in de eindrangschikking, met 18 punten.

Hetzelfde jaar vertegenwoordigde de Vlaamse zangeres Kate Ryan haar land op het muziekspektakel. Wie kent niet haar hit Désenchantée uit 2002? Met het nummer Je t’adore gooide ze niet bepaald hoge ogen, maar het dansje - eens soort kniezwengeltje - werd wel onthouden. Gelukkig voor Kate scoorde ze in de jaren daarna wel weer hits als Ella, elle l’a en Voyage voyage.

Dj Bobo in 2007

DJ Bobo alias René Baumann vergaarde met zijn hit Chihuahua Europese bekendheid, maar toen hij namens Zwitserland in 2007 het Songfestival vertegenwoordigde, werd al snel duidelijk dat het lied Vampier are Alive niet de potentie van een gloednieuwe hit had. Bobo strandde uiteindelijk in de halve finale op de 20ste plaats met 39 punten.

Blue in 2011

Een stuk succesvoller op het Songfestival was de Britse boyband Blue, bestaande uit Duncan James, Anthony Costa, Simon Webbe en Lee Ryan. Bij het grote publiek waren de heren vooral bekend van hun cover Sorry seems to be the hardest word van Elton John en samenwerkingen met andere grote artiesten. Die ervaring bleek ook hun vruchten af te werpen op het Songfestival in 2011: daar eindigden de mannen op de elfde plek in de finale met het liedje I Can.

Anouk én Bonnie Tyler in 2013

Ook Nederland probeerde het met een gevestigde artiest. Anouk wist al in diverse landen in Europa de hitlijsten te bereiken. Zo stond ze ooit op nummer 1 in Albanië. Het werd voor Nederland een omslag na jaren van wanhoop op het festival. Anouk behaalde makkelijk de finale en haalde een mooie negende plek.



Hoe anders was dat voor Bonnie Tyler, die in datzelfde jaar Engeland uit het slop moest trekken. Het land eindigde maar liefst drie keer als laatste in de tien jaar voor haar deelname. De zangeres die in ieders geheugen gegrift zit met het iconische nummer Total eclipse of the heart, zong dan wel Believe in me, maar weinig mensen hadden geloof in haar. Commentator Graham Norton verzuchtte: ,,Alsjeblieft, laat iemand arme Bonnie een puntje geven.” Dat kwam goed, maar met 23 punten een negentiende plek kunnen we haar deelname als teleurstellend bestempelen.

